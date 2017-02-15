Пресс-секретарь Белого дома ошибся в имени премьер-министра Канады

Ранее пресс-секретарь называл австралийского премьера Малкольма Тернбулла Малкольмом Трамблом, а в конце января администрация Дональда Трампа ошиблась в имени премьер-министра Великобритании Терезы Мэй (Teresa вместо верного Theresa).

"Президент провел невероятно продуктивные встречи с премьер-министром Канады Джо Трюдо", – сказал Спайсер.

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер ошибся в имени премьер-министра Канады Джастина Трюдо, назвав его Джо, сообщает Independent .

