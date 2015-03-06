Герман Титов станет главным тренером возрожденного ХК "Спартак"

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Главным тренером хоккейного клуба "Спартак" станет Герман Титов, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Руководство команды и будущий наставник "красно-белых" уже достигли договоренности о подписании контракта.

В качестве главного тренера Титов работал с новокузнецким "Металлургом". Он возглавил команду в октябре 2013 года. В чемпионате-2013/14 "Металлург" занял 13-е место в таблице Восточной конференции.

Этот же результат "Металлург" показал в текущем сезоне. Помимо "Спартака", 49-летним специалистом интересовались ярославский "Локомотив", уфимский "Салават Юлаев" и нижегородское "Торпедо".

Генеральным менеджером "Спартака" станет Алексей Жамнов, а спортивным директором - Павел Ни-Ли, которые сейчас занимают аналогичные должности в мытищинском "Атланте".

При этом костяк состава "красно-белых" также составят хоккеисты, выступавшие в сезоне-2014/15 за подмосковную команду. О возрождении "Спартака" будет объявлено 21 апреля.

Напомним, что московский "Спартак" долгое время находился в тяжелом финансовом положении из-за отзыва лицензии у "Инвестбанка", который являлся генеральным спонсором московской команды. При этом "красно-белые" испытывали проблемы с финансированием еще до отзыва лицензии у банка.

В связи с этим москвичи были вынуждены расстаться с рядом ведущих игроков, чтобы выплатить задолженности по зарплате. Команда также установила рекордную серию поражений в Континентальной хоккейной лиге, проиграв 18 матчей подряд.

Позднее Московский арбитражный суд признал столичный хоккейный клуб банкротом. В текущем сезоне КХЛ "Спартак" участия не принимает.

Принципиальное решение о возрождении клуба было принято осенью высшим руководством КХЛ, в первую очередь председателем Совета директоров лиги, предпринимателем Геннадием Тимченко. Спонсорами клуба выступят структуры, подконтрольные Тимченко.

Еще одним инвестором, вероятно, станет Евгений Мышковский, бывший президент пражского "Лева" и бывший вице-президент московского "Динамо", работавший советником генерального директора компании "Газпром экспорт" Александра Медведева, который 28 ноября покинул должность президента КХЛ.