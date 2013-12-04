Московская новогодняя лихорадка: флешмоб Дедов Морозов и пневмо-салют

Фото: ИТАР-ТАСС

Москву охватила предновогодняя лихорадка. И пока одни запасаются морковкой и горошком для любимого салата "Оливье", другие судорожно решают, где и как будут отмечать волшебный праздник. Для тех, кто отчаялся и решил провести новогоднюю ночь дома в гордом одиночестве, напоминаем – с 14 декабря по 8 января в столице проходит фестиваль "Лучший город зимы". Заскучать не удастся при всем желании: пневмо-фейерверк, флешмоб Дедов Морозов и песни группы ABBA.

M24.ru предлагает 10 идей для встречи Нового года.

Если вы не страдаете агорафобией (боязнь открытого пространства – прим. ред.), то вечером 31 декабря вам самое место на Лубянской площади. С 22.00 и до часу ночи здесь запланирован праздничный концерт, в котором примут участие лучшие отечественные и зарубежные музыканты. Вдобавок к этому организаторы обещают удивить световым шоу.



А вот любимый комик детей и взрослых Слава Полунин подготовил "Снежное шоу". Пройдет оно в детском музыкальном театре Натальи Сац. Спектакль Полунина – своеобразная солянка из театрально-цирковых миниатюр. Веселить собравшихся будет трогательный человечек в желтом комбинезоне – Асисяй. Кому-то он напомнит пантомиму Марсо, кому-то – осмысленный юмор Чарли Чаплина.

Начало в 19.30.

Фото: ИТАР-ТАСС

Хотите встретить Новый год необычно? Отправляйтесь в театр! В Мастерской Петра Фоменко 31 декабря покажут чудесный спектакль "Алиса в Зазеркалье". Закон всемирного притяжения на сцене исключается, как, впрочем, и логика, и разумное объяснение происходящих с героями событий. Знакомая с детства история Льюис Кэрролл заиграет новыми красками.

Начало в 19.00.

Особое место в нашем новогоднем путеводителе занимают парки. В каждом из них будет индивидуальная развлекательная программа. Например, в "Сокольниках" праздник решили провести в единой стилистике популярного советского киношедевра – "Карнавальная ночь". Здесь можно гулять по заснеженным аллеям, кататься на коньках и наблюдать за флешмобом Дедов Морозов. Основные мероприятия пройдут на Фонтанной площади, где оборудуют сцену с гигантскими часами и экраном, на котором покажут традиционное обращение президента. Также запланировано шоу "Новогодний огонек".



Начало в 22.00.

Фото: ИТАР-ТАСС

В парке имени Горького в новогоднюю ночь будет светло, тепло и весело. В полночь под бой курантов здесь зажгут 12 прожекторов. Погреться все желающие смогут у большого костра. Кроме того, в программе – фейерверк и дискотека.

Начало в 22.00.

Новогодний бал-маскарад состоится неподалеку – в парке искусств "Музеон". Здесь гостям предложат кружиться в танце и дефилировать в карнавальных костюмах. А еще организаторы накроют праздничный стол с "Оливье", мандаринами, глинтвейном, чаем в самоваре и конфетами.

Театральный перформанс, кулинарные мастерские, концерт, конкурс на лучшую карнавальную маску, салют – все это ждет вас в ночь с 31 декабря на 1 января.

Начало в 22.00.

Фото: ИТАР-ТАСС

"Новогодний TVPark" – это название праздничной программы в парке Бабушкинский. Большой светодиодный экран установят на сцене Зеленого театра. Зрителей ждет имитация популярных телевизионных программ. Также состоятся телемосты с другими московскими парками. Так что, если будете встречать праздник в парке Бабушкинский, а ваши родные – в парке "Кузьминки", у вас будет возможность передать им горячий видео-привет.

Начало в 22.00.

Кстати, в парке "Кузьминки" в новогоднюю ночь организуют показ спектаклей и дискотеку 80-х. Здесь откроют почту деда Мороза, письма в которую будут поступать в течение всей предновогодней недели. Авторы самых оригинальных посланий получат подарки.

За хорошее настроение отвечают члены премьер-лиги КВН. Приятным сюрпризом станут песни группы ABBA и поздравления от звезд отечественной эстрады.

Фото: ИТАР-ТАСС

Праздник начнется в 18.00 и завершится в 06.00.

В Измайловском парке удивлять решили лазерным шоу. В центральной части парка вы увидите много лошадок - символов наступающего года. Кстати, пневмо-фейерверк запланирован в финале праздничной программы.

Начало в 22.00.