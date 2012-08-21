Иван Охлобыстин не будет вступать в партию "Правое дело"

ИТАР-ТАСС

Актер, шоумен и священник Иван Охлобыстин сообщил, что не будет вступать в партию "Правое дело", пока не получит благословения от церковного священноначалия. Об этом он сообщил во вторник во время пресс-конференции.

"Я возглавляю Высший совет /партии "Правое дело"/, мои функции – функции кадровика, а кадровик я неплохой, людей я чувствую", - сказал он.

Во время пресс-конференции Охлобыстин рассказал о своих политических взглядах, предложил задуматься о захоронении Ленина и восстановлении монархии, сообщает ИТАР-ТАСС. Также он предложил восстановить графу национальности в документах. "Это вопрос самоидентификации", - пояснил он.

Напомним, 14 августа стало известно, что Иван Охлобыстин возглавил высший совет партии "Правое дело". Согласно уставу, совет создан для разработки стратегии партии и усиления ее влияния в обществе.

Иван Охлобыстин – российский актер, режиссер, сценарист, журналист, драматург и писатель. Священник Русской православной церкви, но сейчас по собственному желанию он временно отстранен от служения. Снимался во многих фильмах – "Generation П", "Дом солнца", "Москва, я люблю тебя!", "Даун Хаус", "ДМБ" и многих других. С 2010 года снимается в роли доктора Быкова в сериале "Интерны".