На фестивале Moscow Irish Comedy Festival выступят стендап-комики

Фото: irishweek.ru

В столице стартовал фестиваль стендапа Moscow Irish Comedy Festival. В рамках мероприятия выступят ирландские комики Дара О'Бриэн, Дэвид Максэведж, Эйдан Бишоп и другие.

15 марта свою программу представит Дара О’Бриэн, ведущий телешоу Mock The Week и The Panel. О'Бриэн снялся в сериале "Трое в лодке" (2006 год) вместе с актерами Рори Маккрэтом и Гриффом Рис Джонсом.

19 марта выступит Дэвид Максэведж, известный уличный артист Ирландии. В 2009 году он основал шоу Savage Eye, в котором показывает скетчи в духе Фрая и Лори и зарисовок из ирландской жизни. За шоу Дэвиду вручили награду Irish Film and Television Academy. Примечательно, что однажды он был арестован за продажу DVD со своим шоу, будучи одетым в мешок.

20 марта жителей столицы будет веселить Эйдан Бишоп, ставший популярным после переезда из Нью-Йорка в Дублин. Эйдан выступал на фестивалях Cat Laughs в Килкенни и Carlsberg Comedy Festival.

С полной программой фестиваля можно ознакомиться на сайте "Недели Ирландии".

Неделя Ирландии в столице будет идти до 23 марта. На ней можно будет узнать все об ирландской культуре.