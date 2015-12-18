В 2015 году родилось 130 тысяч москвичей

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За 11 месяцев 2015 года в Москве родилось более 130 тысяч человек, что на 4 тысячи больше, чем за аналогичный период 2014 года. Об этом в интервью m24.ru рассказала начальник управления ЗАГС Москвы Ирина Муравьева.

"За 11 месяцев в столице зарегистрировано 130 тысяч 722 рождений. Это на 4 тысячи больше, чем за 11 месяцев прошлого года. Рост связан не только с тем, что в 2014 зафиксирован рекорд заключения браков. В семьях рождались вторые, третьи и даже четвертые дети", – пояснила она.

Муравьева отметила, что традиционно мальчиков рождается больше. Из 130 722 новорожденных 67 тысяч – мальчики, 63,5 тысячи – девочки.



В 2014 самым популярным женским именем стала София, на втором и третьем местах по популярности – имена Мария и Анастасия. Самым востребованным мужским именем стал Александр. При этом популярность имени Александр существенно снизилась за последние 20 лет. Если в 90-е так называли около девяти процентов малышей, то сейчас в два раза меньше – всего 4,5 процента. Далее следуют Максим, Артем, Михаил и Даниил (Данила, Данил). Популярность имени София напротив выросла. В 90-е годы 20-го века Сонями называли менее 1 процента девочек. В этом году это имя было присвоено 5,4 процента новорожденных москвичек.

Полностью интервью с начальником управления ЗАГС Москвы Ириной Муравьевой читайте здесь



Никита Щуренков, Светлана Казанцева