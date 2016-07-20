Фанат квокк решил издать книгу с их портретами

Фото: instagram.com/daxon
Путешественник Аллан Диксон запустил кампанию по сбору средств на издание книги с фотографиями квокк – животных семейства кенгуровых, живущих в Австралии. За первые два дня на Kickstarter ему пожертвовали около пяти тысяч австралийских долларов.
Аллан планирует собрать 22 тысячи.
Книга будет наполнена фотографиями из Инстаграма Диксона. Каждый понедельник он выкладывает снимки со зверьками, чтобы развеселить подписчиков в первый рабочий день недели.
По словам фаната квокков, цель книги – заставить людей улыбаться, смеяться и думать о вещах, которые делают их счастливыми. Книга выйдет тиражом в 500 экземпляров. На каждой из 96 страниц будет по квокке.