Фанат квокк решил издать книгу с их портретами

Фото: instagram.com/daxon

Путешественник Аллан Диксон запустил кампанию по сбору средств на издание книги с фотографиями квокк – животных семейства кенгуровых, живущих в Австралии. За первые два дня на Kickstarter ему пожертвовали около пяти тысяч австралийских долларов.

Аллан планирует собрать 22 тысячи.

Книга будет наполнена фотографиями из Инстаграма Диксона. Каждый понедельник он выкладывает снимки со зверьками, чтобы развеселить подписчиков в первый рабочий день недели.

По словам фаната квокков, цель книги – заставить людей улыбаться, смеяться и думать о вещах, которые делают их счастливыми. Книга выйдет тиражом в 500 экземпляров. На каждой из 96 страниц будет по квокке.

Happy Quokkatines Day! The one day of the year where everyone in the world gets asked to hangout with a quokka. @quokkahub #valentinesday #valentines #quokka Фото опубликовано Allan Dixon - Adventurer (@daxon) Фев 14 2016 в 5:33 PST

Glowing with happiness. Bring out that sunshine smile in you #HappyQuokkaMonday @quokkahub Фото опубликовано Allan Dixon - Adventurer (@daxon) Июн 6 2016 в 4:43 PDT

It's #HappyQuokkaMonday!! Share the love This quokka is delighted to be included in the quokka photo book. We're working hard in launching and have added a part where you can help choose some of the photos that make it in the final print. Excited to release so much quokka happiness @quokkahub Фото опубликовано Allan Dixon - Adventurer (@daxon) Май 16 2016 в 2:29 PDT