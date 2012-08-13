Глава Greenpeace International прибывает в Москву

Глава Гринпис Интернэшнл (Greenpeace International) Куми Найду прибывает сегодня в столицу, чтобы рассказать об опасностях промышленного освоения Арктики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора арктического проекта Гринпис России Евгению Белякову.

"Куми Найду пробудет в Москве два дня. Он встретится со сторонниками Гринпис в понедельник, во вторник в 11.00 даст пресс-конференцию в РИА Новости, посвященную проблеме потенциальных нефтеразливов в Арктике, а также несколько интервью", - сказала Белякова.

Найду откроет пресс-конференцию, в которой примут участие специалисты центра "Информатика риска", а также директор WWF России Игорь Честин.

Кроме того, сегодня с 18.30 до 20.00 состоится встреча Найду со сторонниками Гринпис в институте "Стрелка" на Берсеневской набережной.

Гринпис Интернэшнл с июня проводит акцию по сбору подписей в защиту Арктики от промышленного освоения и в поддержку идеи создания там заповедника. Изначально планировалось собрать миллион подписей, однако счетчик подписей на сайте www.savethearctic.org перешагнул миллионный рубеж менее чем за месяц, и организаторы объявили о продлении акции.