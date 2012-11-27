В здании Госдумы проведена эвакуация

Фото: ИТАР-ТАСС

В здании Госдумы проходит учебная эвакуация. По громкой связи в Госдуме передается сообщение с призывом ко всем срочно покинуть помещение "в связи с возникшей необходимостью".

Людей просят взять ценные вещи и пройти к выходу. В здании Госдумы отключены лифты, людям приходится пешком спускаться с 15-го этажа в новом здании и с 11-го – в старом.

"Это учебная тревога, работников Госдумы о ней предупреждали за несколько дней", – передает "Интерфакс" слова представителя пресс-службы фракции "Единая Россия".

Подобные учения в Госдуме проводятся регулярно.