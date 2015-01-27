Нарушителям правил использования газа грозят штрафы до 100 тысяч рублей

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Нарушителям правил использования газа в квартирах грозят штрафы до 100 тысяч рублей, сообщается на сайте Госдумы. 27 января депутаты одобрили в первом чтении законопроект об административной ответственности за нарушения при пользовании газом.

Штраф для граждан может составить от 1 до 2 тысяч рублей, для должностных лиц - от 5 до 20 тысяч рублей, а для юридических лиц - от 40 до 100 тысяч рублей.

Если нарушение правил привело к аварии или возникновению угрозы жизни или здоровью людей, виновные могут заплатить от 10 тысяч до 30 тысяч рублей. Штраф для должностных лиц в этом случае составит от 50 до 100 тысяч рублей, для юридических лиц - от 100 до 400 тысяч.

Кроме того, парламентарии предложили увеличивать штраф при повторных нарушениях. Штраф для граждан в этом случае составит от 2 до 5 тысяч рублей. Должностные лица могут быть наказаны штрафом от 10 до 40 тысяч рублей или дисквалифицированы на срок от одного года до трех лет. Юрлицам могут назначить штраф от 80 до 200 тысяч рублей или приостановить их деятельность на срок до 90 суток.

Нарушениями депутаты предложили считать:

некачественное обслуживание и ремонт газового оборудования;

уклонение от заключения договора об обслуживании и ремонте;

отказ пустить представителя газовой службы в квартиру для проведения работ.

Как отметил на заседании Госдумы замминистра строительства и ЖКХ Андрей Чибис, за последние 5 лет из-за неправильного использования газового оборудования в России погибли более 2 тысяч человек. Причиной взрывов, как правило, становились газовые плиты. Вместе с тем, 60 процентов домов в стране подключены к газу.

Как ранее сообщало издание M24.ru, в столице могут запустить программу по замене газовых плит на электрические.