"Ъ": Пенсионер обвинил депутата Митрофанова в получении взятки

Алексей Митрофанов. Фото: ИТАР-ТАСС

Жалоба на депутата Алексея Митрофанова поступила в Госдуму. В телеграмме пенсионер Вячеслав Жаров обвиняет народного избранника в получении взятки.

Двенадцатого мая 2012 года было возбуждено и принято к производству уголовное дело по факту приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем, пишет пенсионер в жалобе. Он также заявляет, что при передаче взятки в сумме 2,25 миллиона рублей среди прочих был также задержан Митрофанов. Однако после получасовой беседы с оперативниками из-за наличия депутатского статуса неприкосновенности Митрофанов был отпущен.

Автор послания просит Госдуму взять дело под особый контроль и "довести его до справедливого окончания", пишет газета "Коммерсант".

Алексей Митрофанов ранее был исключен из "Справедливой России" за то, что он проголосовал вразрез с фракционным решением за кандидатуру Дмитрия Медведева на пост председателя правительства. Сейчас две фракции - "Единая Россия" и ЛДПР, в которой Митрофанов состоял до ухода в партию эсеров, предлагают его кандидатуру на пост создаваемого в Госдуме комитета по СМИ, передает РИА Новости.