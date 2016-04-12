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Законы

12 апреля 2016, 15:40

Пенсионный возраст женщин-госслужащих хотят повысить

Госдума законы поправки пенсионный возраст

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

В Госдуме одобрили поправку к законопроекту о повышении пенсионного возраста для женщин-госслужащих до 63 лет, сообщает Агентство "Москва". В первоначальной редакции предполагалось повысить пенсионный возраст до 65 лет.

Депутаты также одобрили поправки, по которым изменяется срок вступления закона в силу – с 1 января 2017 года. Изначально законопроект должен был начать действовать с 1 июля 2016 года.

Теперь законопроект предусматривает увеличение пенсионного возраста государственным и муниципальным служащим до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин.

Кроме того, с 15 до 20 лет увеличивается минимальный стаж госслужбы, дающий право на назначение пенсии за выслугу лет. С 25 до 30 лет предлагается увеличить стаж для получения максимальной пенсии.

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Помимо этого, закон ужесточает требования по доплатам к пенсиям депутатов Госдумы и членов Совета Федерации. Чтобы получить такое право, они должны будут исполнять свои полномочия в течение пяти лет, а не одного года.

В конце прошлого года Госдума одобрила в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста чиновников до 65 лет.

Напомним, по действующему пенсионному законодательству, пенсионный возраст составляет для мужчин 60 лет, для женщин – 55 лет. Ранее министр экономического развития Алексей Улюкаев отметил, что повышение пенсионного возраста неизбежно, и решение это будет принято.

Есть предложение ежегодно повышать пенсионный возраст на полгода. Таким образом, если для всех граждан определят выход на пенсию в 63 года, то женщины этой отметки достигнут через 16 лет.

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