Задолжавшим менее 10 тысяч рублей разрешат выезжать за границу

Должникам разрешат выезжать за границу

В Госдуму внесен законопроект, который запретит судебным приставам ограничивать выезд должника из России, если его долг не превышает 10 тысяч рублей. Отчасти это предложение связано с несовершенством системы взимания задолженностей, рассказала в эфире радиостанции "Москва FM" автор законопроекта, депутат Надежда Школкина.

"Очень обидно, когда человек может потерять долгожданный отпуск из-за каких-то 200 рублей штрафа, о которых он, может быть, даже не знал", - отметила депутат.

Кроме того, в перспективе должникам могут разрешить оплачивать долги "на месте". Послабления могут быть приняты уже в весеннюю сессию, чтобы новые правила успели вступить в силу до поры летних отпусков.

Напомним, в последние годы стала популярной практика запрета выезда должников за границу. Причем это касается как просроченных платежей по кредитам, так и задолженности по оплате ЖКХ.