Мигрантам, заявившим о себе как о туристах, запретят работать в РФ

Мигрантам, заявившим о себе как о туристах, запретят работать в России

Закон, запрещающий мигрантам работать в России, если они указали целью въезда туризм, принят на заседании Госдумы во втором и третьем чтениях.

По данным ФМС, около 600 тысяч мигрантов, не имеющих визы, нарушают срок пребывания в России, также в стране незаконно работают от 3 до 5 миллионов мигрантов, которые слабо интегрированы в общество.

До сегодняшнего дня российский закон не запрещал мигранту въехать с одной целью, а заниматься чем-то другим. За подобное несоответствие была ранее установлена лишь административная ответственность, предусматривающая штраф от 2 до 5 тысяч рублей с возможностью депортации. Однако базовый запрет в законе не был установлен, по этой причине наказание применяться не могло.