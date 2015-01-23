Глава Google предрек смерть интернета в его нынешней форме

"Утро": Президент Google предрек скорый конец эры интернета

Глава интернет-гиганта Google Эрик Шмидт на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что "дни интернета в его современной форме сочтены", передает телеканал "Москва 24".

"Интернет исчезнет. Будет так много IP-адресов, так много устройств, датчиков, вещей, которые на вас надеты, вещей, с которыми вы взаимодействуете, что вы перестанете это даже ощущать", цитирует агентство предпринимателя.

Глава Google добавил, что если что-то и изменит мир, то это мобильные приложения для смартфонов, которые способны превратить обычные гаджеты в суперкомпьютеры.