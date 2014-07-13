Сборная Голландии выиграла бронзовые медали чемпионата мира

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Сборная Голландии выиграла бронзу чемпионата мира по футболу. В поединке за третье место "оранжевые" разгромили команду Бразилии со счетом 3:0.

Счет был открыт уже на 3-й минуте встречи. Арьен Роббен убежал один на один и упал в штрафной площади соперника. Но не сам, а при помощи Силвы, что не осталось незамеченным. Пенальти уверенно реализовал Робин ван Перси.

Спустя 15 минут преимущество в счете увеличил Дейли Блинд, который воспользовался неразберихой в штрафной бразильцев и отправил снаряд под перекладину.

Затем игра успокоилась - бразильцы ничего не могли сотворить с голландской обороной, а подопечные Луи ван Гала не слишком и хотели идти вперед.

Последнее изменение счета произошло уже в добавленное ко второму тайму время. Жоржиньо Вейналдум оказался совершенно один перед воротами Жулио Сезара и замкнул прострел с фланга. Итоговый счет встречи - 3:0 в пользу Голландии.

Таким образом, Нидерланды второй год подряд оказываются в призах чемпионата мира, а Бразилия терпит второй разгром подряд. В двух последних матчах мундиаля "желто-зеленые" пропустили 10 мячей.