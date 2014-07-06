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Спорт

06 июля 2014, 03:02

Сборная Голландия обыграла Коста-Рику и вышла в полуфинал мундиаля

Голландия чемпионат мира по футболу Коста-Рика

Фото: fifa.com

Сборная Голландии стала последним полуфиналистом чемпионата мира по футболу в Бразилии. "Оранжевые" в серии пенальти одолели Коста-Рику и в полуфинале сыграют с Аргентиной.

Матч проходил под диктовку подопечных Луи ван Гала. Однако завершить его досрочно голландцам помешали две вещи: невезение в завершающей стадии атак и вдохновенная игра голкипера сборной Коста-Рики Кейлора Наваса, который отбивал и ловил почти все, что летело в створ его ворот.

Дважды на пути мяча становились защитники латиноамериканцев. Так, за несколько минут до конца основного времени поединка Ельцин Техеда вынес снаряд с ленточки ворот после удара Робина ван Перси.

В дополнительное время характер игры не изменился. За пару минут до конца второго "экстра-тайма" Уэсли Снайдер угодил в перекладину ворот костариканцев.

В серии пенальти удачливее были "оранжевые". Все их удары пришлись точно в цель. Надежды Коста-Рики на выход в полуфинал окончательно похоронил пенальти Майкла Уманьи, который отразил Тим Крул.

Таким образом, в полуфинальных парах встретятся Бразилия с Германией и Аргентина с Голландией.

Сюжет: Чемпионат мира по футболу в Бразилии

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