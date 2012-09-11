Зимой россиян ждут холода и обильные осадки

Зима в этом году будет морозной и снежной, говорят синоптики. В октябре москвичам нужно готовится к изменчивой погоде - будут чередоваться холод и оттепель

Росгидрометцентр прогнозирует предстоящей зимой холода и обильные осадки. Также россиянам следует подготовиться к частой смене погодных условий, сообщил руководитель ведомства Александр Фролов.

Жители Европейской части территории страны особенно остро ощутят частые смены заморозков и оттепелей. При этом высока вероятность того, что температурный фон будет в среднем близок к многолетним показателям, сообщает ИТАР-ТАСС.

В некоторые регионы зима придет уже в октябре. Так, существенное снижение температуры ожидается в Якутии. Аномальные холода здесь сохранятся до апреля.

Кроме того, первые октябрьские заморозки будут наблюдаться на севере Иркутской области, в Магаданской области и в центральной части Дальнего Востока.

Суровый ноябрь ждет жителей Европейской территории страны. Похолодает в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах.

В декабре аномально низкая температура воздуха будет наблюдаться в Тверской области. А вот в январе на всей территории России синоптики ожидают привычную зимнюю погоду с большим количеством снега и умеренными морозами.

Что касается последнего зимнего месяца, то он будет холодным для большей части Европейской территории России. Правда именно здесь весна наступит раньше, чем в остальных уголках страны.