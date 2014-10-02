По московским меркам: Самая узкая улица

Сетевое издание m24.ru и сервис 2ГИС объединились в рамках проекта "По московским меркам", чтобы регулярно делиться с вами самыми занятными цифрами и фактами о Москве. Где в Москве можно увидеть самое большое граффити в России? Какой аквапарк - самый большой в городе? Какой тоннель длиннее других в городе? Об этом и многом другом читайте в наших материалах "По московским меркам".

Мы уже рассказывали про самую короткую улицы Москвы — улицу Венецианова. Однако это не единственная характерная особенность улочки. Улица Венецианова — это еще и самая узкая улица столицы шириной всего четыре метра. Здесь уместились лишь два дома: под номером 3 и под номером 4.

"Москва гид": Сокол в городе

Улица расположена в Северном административном округе города, в поселке Сокол, основанном в 1921 году. Сегодня поселок — вместе с составляющими его улицами — является памятником архитектуры регионального значения, образцом градостроительства первых лет советской власти. В период Великой Отечественной войны по поселку Сокол и, в частности, по улице Венецианова проходила одна из линий оборонных укреплений столицы.

Согласно Книге рекордов Гиннесса, самая узкая улица в мире находится в немецком городке Ротлинген и носит название Шпройерхофштрассе. Ее ширина составляет в разных местах от 50 до 31 сантиметров. Пройти через этот узкий проход между домами можно только боком, да и то не каждому посильно. Такая необычная улочка появилась здесь еще в XVIII веке в результате реконструкции городка после пожара. Рекордная по ширине улица никогда не была парадной: слово "Spreuerhof", от которого происходит ее название, означает "двор, куда выплескивают помои". Есть сообщения о том, что из-за ветхости и тенденции к разрушению улица может потерять статус рекордсмена.