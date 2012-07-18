"Коммерсантъ": среда, 18 июля 2012 года

Ба вернули статус

Анатолий Балло и его подельники вновь стали обвиняемыми

Неожиданный поворот произошел вчера в расследовании громкого уголовного дела о хищении 14 миллионов долларов, по которому проходят заместитель председателя Внешэкономбанка (ВЭБ) Анатолий Балло, экс-замминистра энергетики Святослав Светличный и бывший гендиректор ОАО "Евразийский" Александр Лагутин. Следственный департамент МВД отменил свои же недавние постановления о снятии с фигурантов обвинения в причастности к хищению. Мотивировано это было тем, что не все необходимые следственные действия с обвиняемыми были проведены. Адвокаты уверены, что отмена постановлений — мера временная и вскоре дело будет закрыто.

Владислав Трифонов, "Коммерсантъ"

Туалетное вымогательство передано присяжным

Процесс по делу о взятках на 13,5 миллиона рублей закончен, стороны ждут вердикта

В Мосгорсуде закончились прения сторон по делу экс-заместителя главы департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы Сергея Демина, обвиняемого в пособничестве в вымогательстве взяток на 13,5 миллиона рублей. Прокуратура утверждала, что в ходе судебного следствия удалось доказать виновность чиновника в получении откатов. Защита, указывая на многочисленные нарушения в ходе разбирательства, настаивала на оправдании подсудимого. Работу сторон своим вердиктом вскоре должны оценить присяжные.

Николай Сергеев, "Коммерсантъ"

Плоды просветления

За излишнюю тонировку машин поймали 4 тысячи водителей

УГИБДД Москвы подвело итоги борьбы с чрезмерно тонированными автомобилями за полмесяца. С 1 июля вступила в силу новая редакция Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) Москвы, которая позволила полицейским не только штрафовать, но и снимать номера за слишком сильную тонировку. Всего было выявлено 4 тысячи нарушителей, однако номера сняли только у 10 процентов автомобилей. Остальных полицейские отпустили после того, как водители сами отодрали пленку.

Иван Буранов, "Коммерсантъ"

Минэкономразвития закодирует еду

В России может появиться ЕГАИС для пищевых товаров

Все пищевые товары могут промаркировать единым идентификационным кодом, который будет выдаваться государством и позволит получать информацию о продуктах на любом этапе их продвижения. Как стало известно "Ъ", соответствующая идея электронного учета обсуждается в Минэкономразвития. Участники продуктового рынка считают, что речь идет об очередной ЕГАИС, внедрение которой только в первый год работы системы обернулось для алкогольной отрасли потерей 2,5 миллиарда долларов.

Светлана Ментюкова, Евгения Перцева, "Коммерсантъ"

Регионам обещаны полномочия и наказания

Вопрос о передаваемых деньгах остался открытым

Вчера на заседании Госсовета, которое провел президент Владимир Путин, было объявлено о передаче регионам ряда федеральных полномочий с 2013 года. Однако сколько денег будет передано на их исполнение, пока осталось неясным. Губернаторам четко объяснили лишь одно: и невыполнение предвыборной программы президента по развитию страны, и неисполнение федеральных полномочий могут стать поводом для отставки, несмотря на переход к выборности глав регионов.

Ирина Граник, "Коммерсантъ"