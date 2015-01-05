Полицейские раскрыли угон раритетной иномарки за 3 миллиона рублей

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Московские полицейские раскрыли угон раритетной Audi стоимостью 3 миллиона рублей, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

Как рассказал потерпевший, иномарку украли с неохраняемой стоянки на Дмитровском шоссе в период с 11 ноября по 4 декабря 2014 года. В воскресенье он обратился в полицию в заявлением о пропаже машины.

В тот же день стражам порядка удалось задержать подозреваемого в квартире дома по улице Дубки, им оказался 47-летний москвич.

Как уточняет агентство "Интерфакс", речь идет о редком автомобиле Audi 920 1939 года выпуска.