Макрон рассказал о намерении ввести санкции против Польши

Кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон заявил, что будет настаивать на введении санкций против Польши, если станет главой государства. Об этом сообщает "Газета.ру".

Польша нарушает принципы ЕС, разъяснил Макрон. Отмечается, что Польша вступила в конфликт с Евросоюзом после реформ, которые, по мнению Брюсселя, нарушают демократический баланс. В частности, Варшаву критикуют за отказ принимать беженцев.

Кандидат на пост президента также хочет донести мысль о "силе и надежности" европейских ценностей до России, США и других стран, рассказал советник Макрона по вопросам Европы Клемент Бон.