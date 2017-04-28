Форма поиска по сайту

28 апреля 2017, 13:50

В мире

Макрон рассказал о намерении ввести санкции против Польши

Фото: ТАСС/Zuma

Кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон заявил, что будет настаивать на введении санкций против Польши, если станет главой государства. Об этом сообщает "Газета.ру".

Польша нарушает принципы ЕС, разъяснил Макрон. Отмечается, что Польша вступила в конфликт с Евросоюзом после реформ, которые, по мнению Брюсселя, нарушают демократический баланс. В частности, Варшаву критикуют за отказ принимать беженцев.

Кандидат на пост президента также хочет донести мысль о "силе и надежности" европейских ценностей до России, США и других стран, рассказал советник Макрона по вопросам Европы Клемент Бон.

23 апреля во Франции состоялся первый тур выборов. Во второй тур, который состоится 7 мая, вышли бывший министр экономики, глава движения "Вперед" Эммануэль Макрон и лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен.

Макрон заручился поддержкой 23,75 процента избирателей, а Марин Ле Пен набрала 21,53 процента голосов.

Ле Пен назвала своего конкурента "слабаком", который не в состоянии решить проблему терроризма.

26 апреля Европарламент начал процедуру лишения Ле Пен депутатской неприкосновенности. "Национальный фронт" подозревают в организации схемы по выплате зарплат своим сотрудникам во Франции за счет фондов Евросоюза.

27 апреля французская молодежь вышла на митинги против обоих кандидатов в президенты. Протесты прошли в 20 учебных заведениях.

Франция выборы президента Эммануэль Макрон жизнь в мире

