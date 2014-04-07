"Гонка чемпионов" в "Олимпийском" и очередная победа ЦСКА в Евролиге

Фото: ИТАР-ТАСС

Поражения московских "Спартака" и "Динамо" в чемпионате России и биатлонная "Гонка чемпионов", трудовая победа ЦСКА в Топ-16 баскетбольной Евролиги, а также анонс предстоящих событий - в еженедельной рубрике M24.ru.

События в Москве

Главным событием 24-го тура Российской футбольной премьер-лиги стало сокрушительное поражение московского "Динамо" в Махачкале - 0:4. "Анжи", занимающий последнюю строчку в турнирной таблице, камня на камне не оставил от претендента на медали чемпионата России. В разгроме "бело-голубых" поучаствовал даже форвард "Анжи" Федор Смолов, который не забивал в чемпионате почти три года. До матча с "Динамо" игрок отличился последний раз аж в мае 2011 года.

Не порадовал своих болельщиков и другой московский клуб – "Спартак". На своем поле "красно-белые" уступили екатеринбургскому "Уралу" - 0:1. При этом подопечные Дмитрия Гунько не могут забить уже в третьем матче кряду. Перед стартом весенней части российского первенства спартаковцы "ходили" в фаворитах в борьбе за чемпионство. Однако набрав всего 2 очка в четырех последних матчах, "Спартака" практическим лишился шансов завоевать золотые медали.



Уверенно выступили в матче 24-го тура футболисты ЦСКА, обыгравшие на выезде самарские "Крылья Советов". Исход поединка был предрешен в первые 10 минут. Сначала на 4-й минуте Зоран Тошич счет открыл, а еще через три минуты Сейду Думбия удвоил преимущество. В начале второй половины игры Тошин оформил дубль, а самарцы сподобились на гол престижа лишь в самом конце встречи.





Фото: ИТАР-ТАСС

Московский "Локомотив" проведет свой поединок против "Волги" сегодня, 7 апреля. В случае победы "железнодорожники" снова возглавят турнирную таблицу. Однако на данный момент лидером чемпионской гонке является петербургский "Зенит", разгромивший в воскресенье казанский "Рубин" - 6:2. На счету подопечных Андре Виллаша-Боаша 50 очков, на два балла отстает "Локомотив", имеющий игру в запасе. На третьем месте с 46-ю очками идет ЦСКА, динамовцы набрали 43 балла, Спартак – 41.

В минувшую субботу в столичном спорткомплексе "Олимпийский" прошла биатлонная "Гонка чемпионов". Это соревнование становится уже традиционным прощанием спортсменов и болельщиком с очередным сезоном. В этот раз в Москву съехались практически все сильнейшие биатлонисты мира.

По результатам масс-старта у женщин победу отпраздновала француженка Мари Дорен-Абер. Второй к финишу пришла норвежка Тура Бергер, третьей стала трехкратная олимпийская чемпионка из Белоруссии Дарья Домрачева. У мужчин в гонке с общего старта на высшую ступень пьедестал забрался словенец Яков Фак, который смог опередить россиянина Антона Шипулина и норвежца Эмиля-Хегле Свендсена. Что касается смешанной гонки, то здесь победу одержали Дарья Домрачева и Антон Шипулин.



Важным событием последнего старта стало заявление российского биатлониста Евгения Устюгова, принявшего решение завершить спортивную карьеру. Прошедший Кубок мира сложился для Евгения неудачно, однако на Олимпиаде в Сочи в эстафетной гонке Устюгов завоевал золотую медаль. Эта олимпийская медаль стала для него второй в карьере – в Ванкувере в 2010 году россиянин победил в масс-старте.

Евгений Устюгов. Фото: ИТАР-ТАСС

11-ю победу в Топ-16 Евролиги одержал московский ЦСКА. На своей площадке в овертайме армейцы одолели турецкий "Галатасарай" - 86:85. В свою очередь, главный конкурент армейцев по группе F – мадридский "Реал" - разгромил "Локомотив-Кубань" со счетом 81:55. Таким образом, москвичи фактически уступили испанцам первое место в группе.

Сейчас у команд по 11 побед и 2 поражения. При равенстве результатов (а очные поединки между ЦСКА и "Реалом" - оба - завершились с преимуществом ровно в 14 очков одной и другой стороны) дополнительным показателем, определяющим положение команд в таблице, считается общая разница очков. Она у "Реала" гораздо лучше, чем у москвичей - +150 против +127 у подопечных Этторе Мессины. В последнем туре ЦСКА предстоит тяжелый выезд в Тель-Авив к "Маккаби" (игра пройдет 10 апреля), а "Реал" отправится в гости к литовскому "Жальгирису", где вряд ли встретит серьезное сопротивление.

События в мире

В Континентальной хоккейной лиге продолжаются полуфинальные матчи плей-офф. Главной неожиданностью видится пока крайне уверенная игра пражского "Льва" в серии с ярославским "Локомотивом". Выиграв два матча дома, в Ярославле чехи продолжили играть в свой хоккей. В итоге, "Лев" ведет в серии 3:0 и уже завтра, 8 апреля, может оформить выход в финал. А "железнодорожникам" предстоит архисложная задача – "вытащить" уже практически проигранную серию со счета 0:3.



В другой полуфинальной паре магнитогорский Металлург с одинаковым счетом 3:2 выиграл два домашних матча у "Салавата Юлаева". Чтобы сохранить шансы на проход в следующий раунд игр на вылет, уфимцам необходимо выигрывать оба матча на своей площадке.

4 апреля можно назвать возвращением в российский хоккей тренерского тандема Вячеслав Быков/Игорь Захаркин. Руководство петербургского СКА приняло решение расстаться с финским специалистом Юккой Ялоненом и всем спортивным штабом команды. Под руководством финна армейцы завершили регулярный чемпионат на втором месте, однако в плей-офф вылетели уже на стадии четвертьфинала, уступив "Локомотиву". Следующий поход за трофеем питерцы начнут с другим тренером.

Последним российским клубом для Вячеслава Быкова был уфимский "Салават Юлаев", с которым он выиграл Кубок Гагарина в сезоне 2010/11. Уже через несколько часов после назначения Быкова тренером СКА стало известно, что в помощниках у него будет Захаркин, с которым они совсем недавно приводили сборную России к золотым медалям чемпионатов мира 2008 и 2009 года.

Фото: ИТАР-ТАСС

В середине прошлой недели состоялись четвертьфинальные матчи в Лиге Чемпионов и Лиге Еропы. В главном европейском клубном турнире обращает на себя внимание уверенная победа мадридского "Реала" над дортмундской "Боруссией" (3:0), а также успех ПСЖ в игре с "Челси" (3:1). Два других поединка – "Барселона" – "Атлетико" и "Манчестер Юнайтед" – "Бавария" - завершились со счетом 1:1.

В Лиге Европы фактическим обеспечил себе место в полуфинале швейцарский "Базель", разгромивший на своем поле "Валенсию" – 3:0. "Лион" уступил "Ювентусу" - 0:1, а "АЗ Алкмар" с аналогичным счетом проиграл дома "Бенфике". Один из главных претендентов на победу в этом турнире – "Порту" – смог забить лишь один мяч в воротам Севильи – 1:0.

В "Формуле-1" в воскресенье прошел третий этап Гран-При. На этот раз автогонщики сражались на трассе в Бахрейне. Первые два места завоевали представители команды Mercedes – Льюис Хэмилтон и Нико Росберг. Отметим, что несмотря на принадлежность к одной команде, обе спортсмена сражались за победу практически до самого финиша. Третьим в гонке стал представитель Force India Серхио Перес. Россиянин Даниил Квят, выступающий за Toro Rosso, в этом раз не смог попасть в первую десятку, заняв 11-е место.

Нико Росберг сохранил лидерство в общем зачете "королевских гонок", на 11 очков от него отстает Льюис Хэмилтон. С шестой на третью позиции переместился Нико Хюлькенберг, однако он проигрывает лидеру 33 балла. Фернандо Алонсо и Дженсон Баттон замыкают пятерку сильнейших, а действующий чемпион мира Себастьян Феттель поднялся на шестую позицию. Даниил Квят проиграл две позиции и опустился с 12 на 14 место.

Что посмотреть на этой недели

Уже завтра, 8 апреля, хоккеисты пражского "Льва" могут завершить полуфинальную серию плей-офф с "Локомотивом". Для этого им надо еще раз обыграть "железнодорожников" в Ярославле. Однако при ином исходе поединка, серия вернется в Прагу, где уже при своих болельщиках "Лев" скорее всего оформит выход в финал Кубка Гагарина (матч состоится 10 апреля). Кроме того, 7 и 9 апреля в гости к уфимскому "Салавату Юлаеву" приедет "Магнитка", которая ведет в серии 2:0 и постарается как минимум не растерять это преимущество.

На этой неделе состоятся также ответные матчи в Лиге Чемпионов. 8 апреля сыграют "Челси" и ПСЖ, а также "Боруссия" и "Реал", а на следующий день состоятся матчи "Бавария" – "Манчестер Юнайтед" и "Атлетико" – "Барселона". 10 апреля пройдут ответные поединки в турнире рангом ниже –Лиге Европы.

В 25-м туре российского футбольного чемпионата сразу три столичных клуба проведут матчи в Москве. В пятницу, 11 апреля, "Спартак" попытается одержать первую победу в весенней части первенства. Соперником "красно-белых" станут самарские "Крылья Советов". В субботу ЦСКА встретится с "Уралом" (в этот же день Зенит сыграет с Краснодаром), а в воскресенье "Локомотив" примет на своем поле махачкалинский "Анжи". В единственном матче 14 апреля московские динамовцы отправятся в Нижний Новгород, где попытаются сломить сопротивление местной "Волги".

Даниил Адамов