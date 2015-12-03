Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 декабря 2015, 16:47

Культура

В Москве пройдет фестиваль "Снеговики на "Флаконе"

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

18-19 декабря в Москве пройдет фестиваль "Снеговики на "Флаконе". Это конкурс авторских инсталляций из снега и альтернативных материалов.

Как сообщают организаторы, здесь также пройдет конкурс на самый креативный снеговик. Для этого команды-участники создадут собственного снеговика, а потом представят его жюри. Лучшие работы останутся на территории "Флакона" на весь период новогодних праздников.

Кроме того, здесь установят снежную пушку – для того, чтобы материала для снеговиков хватило всем.

Все желающие также смогут поучаствовать в акции "Открытка из детства". Гости, разместившие пост с открыткой из семейного архива в соцсетях, смогут бесплатно отправить по почте настоящую открытку.

Дата: 18-19 декабря

Время: с 12:00 по 22:00

Место: дизайн-завод "Флакон"

Флакон конкурс фестивали и праздники

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика