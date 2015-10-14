Facebook разрешил настраивать прошлое

Фото: Jonathan Brady/PA Images/ТАСС

Facebook разрешил редактировать функцию "в этот день", показывающую посты, опубликованные в конкретный день год или несколько лет назад, сообщается на сайте социальной сети.

Теперь пользователи могут выбирать людей, о которых они не хотят видеть напоминания, и определенные даты. Для этого надо зайти на страницу проекта и нажать кнопку "настройки".

Издание The Verge пишет, что посетители жаловались на то, что Facebook ставит в ленту старые посты, напоминающие о бывших партнерах или умерших друзьях – например, один из пользователей сообщил, что соцсеть показала ему фотографию покончившего с собой друга.

"Мы добавили фильтры, чтобы дать пользователям больше контроля за воспоминаниями, которые они видят", – сказал представитель компании.