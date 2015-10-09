Facebook дополнит кнопку "like" эмоциями

Фото: Jonathan Brady/PA Images/ТАСС
В скором времени пользователи социальной сети Facebook смогут не только лайкать сообщения в социальных сетях, но выражать по отношению к публикациям другие эмоции, пишет издание Engadget.com. Новая кнопка под названием "Reactions" (реакции) уже находится на этапе тестирования. Источники издания отмечают, что сегодня начнется тестирование новой кнопки в Испании и Ирландии.
Эту кнопку компания решила ввести вместо опции "dislike" (не нравится). После запуска "реакций" пользователи смогут выражать с помощью анимированных смайлов семь эмоций:
- нравится;
- люблю;
- смеюсь;
- удивлен;
- радуюсь;
- грущу;
- злюсь.
Ссылки по теме
Чтобы воспользоваться "реакциями" пользователями Ирландии и Испании достаточно зажать на некоторое время кнопку "like".
Обновление вскоре распространится и на участников социальной сети из других стран. А вот кнопки "не нравится", которую так часто просили пользователи, в официальном Facebook, похоже, так и не появится.
Напомним, ранее основатель социальной сети обещал дать пользователям ставить "dislike" под постами о социальных проблемах и утратах.