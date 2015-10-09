Facebook дополнит кнопку "like" эмоциями

Фото: Jonathan Brady/PA Images/ТАСС

В скором времени пользователи социальной сети Facebook смогут не только лайкать сообщения в социальных сетях, но выражать по отношению к публикациям другие эмоции, пишет издание Engadget.com. Новая кнопка под названием "Reactions" (реакции) уже находится на этапе тестирования. Источники издания отмечают, что сегодня начнется тестирование новой кнопки в Испании и Ирландии.

Эту кнопку компания решила ввести вместо опции "dislike" (не нравится). После запуска "реакций" пользователи смогут выражать с помощью анимированных смайлов семь эмоций:



нравится;

люблю;

смеюсь;

удивлен;

радуюсь;

грущу;

злюсь.

Чтобы воспользоваться "реакциями" пользователями Ирландии и Испании достаточно зажать на некоторое время кнопку "like".

Обновление вскоре распространится и на участников социальной сети из других стран. А вот кнопки "не нравится", которую так часто просили пользователи, в официальном Facebook, похоже, так и не появится.

Напомним, ранее основатель социальной сети обещал дать пользователям ставить "dislike" под постами о социальных проблемах и утратах.