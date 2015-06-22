Усманов выделил РФС деньги на расторжение контракта с Капелло

Алишер Усманов выделил РФС кредит в 300 миллионов рублей

Бизнесмен Алишер Усманов помог РФС рассчитаться с главным тренером сборной России Фабио Капелло, сообщает телеканал "Москва 24" со ссылкой на пресс-службу предпринимателя.

Ранее Усманов уже кредитовал РФС на 400 миллионов рублей. Теперь, по словам бизнесмена, он выделил организации еще 300 миллионов рублей. При этом его компании разрабатывают возможность заключения спонсорского контракта с РФС. Предположительно, спонсором может выступить "Мегафон".

Общая сумма, которую предоставил РФС Усманов, покрывает всю задолженность РФС перед итальянским специалистом на сегодняшний день. Дальнейшие переговоры об условиях расторжения контракта с Капелло предстоит вести Виталию Мутко.

По данным РБК, тренер вряд ли получит в качестве неустойки больше одной годовой зарплаты. Это связано с низкими результатами российской сборной, что повышает шансы России отстоять свою позицию в спортивном суде.

Согласно контракту итальянца, в случае одностороннего прекращения контракта по инициативе работодателя – Российского футбольного союза – Капелло должен будет получить 21,6 миллиона евро, то есть полную сумму договора (32,6 миллиона) минус уже выплаченную ему зарплату с 24 января 2014 года. Совокупный долг РФС по состоянию на май 2015 года собеседники РБК, близкие к союзу, оценивают в сумму от 1,4 до 2 миллиардов рублей.

Напомним, итальянским тренером недовольны из-за слабой игры сборной России. В текущем отборочном турнире национальная команда страны угодила в не самую сильную группу к Австрии, Швеции, Черногории, Молдавии и Лихтенштейну. Однако после шести поединков подопечные Капелло набрали только 8 очков.

В настоящее время сборная России сохраняет шансы на попадание на Евро-2016, однако скорее всего подопечным Капелло придется участвовать в стыковых матчах.