Михаил Гершкович: "Месси не дотягивает до "портретной галереи"

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Глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович в интервью M24.ru поделился мнением о завершившемся мундиале, отметил тренерский гений Йоахима Лева, высказал сомнения по поводу лидерских качеств Лео Месси, а также заявил об ошибочности заключения долгосрочного контракта с Фабио Капелло.

- Михаил Данилович, какие впечатления оставил у вас ЧМ? Насколько закономерен успех немецкой сборной?

- Сразу хочу сказать, что чемпионат мира доставил мне колоссальное удовольствие. Прежде всего потому, что поменялась философия подхода к футболу. Если раньше у большинства команд преобладал оборонительный стиль, то сегодня большая часть из них искала счастья у чужих ворот. Поэтому победа немцев олицетворяет ту философию, которая была на ЧМ.

У аргентинцев была неплохая команда, сбалансированная, но заточенная на игру от обороны. Ей удавалось за счет пенальти, везения и уровня индивидуального мастерства Месси или Ди Марии решать исход матчей. Но в целом игра Аргентины была далека от того футбола, который стал модным и популярным по ходу чемпионата. На мой взгляд, немцы заслуженно выиграли, и это самый достойный чемпион.

- Как считаете, исход матча у засевших в обороне аргентинцев мог решить только Месси, получивший в итоге приз лучшему игроку чемпионата?

- Так оно и было, в принципе. Был эпизод, когда за счет грубой ошибки немцев у аргентинцев появился момент, но Игуаин не забил. Во второй тайме был момент, когда Паласио мог перебросить Нойера. Но такие эпизоды были редкостью. Немцы очень активно и разнообразно атаковали, применяли "высокий" прессинг. Плюс показали хорошую физическую готовность, в результате чего забили в дополнительное время. Победа немцев, конечно, справедлива.

Что касается Месси, то, на мой взгляд, он не провел этот чемпионат так, как от него все ждали. Тем более, что вся игра команды была заточена на него. Можно вспомнить несколько моментов в финале, которые он не реализовал. Ну, и как показатель - последний штрафной в его исполнении, когда он отправил мяч в небеса. Конечно, Месси является серьезной величиной, звездой сегодняшнего мирового футбола, но когда его начинают сравнивать с великими прошлых лет, то до таких футболистов как Пеле, Марадона, Беккенбауэр и Кройф он не дотягивает. Эти люди на такого рода чемпионатах брали инициативу на себя и серьезно влияли на результат. Сегодня Месси не дотянул до той "портретной галереи", которую я назвал.

Лионель Месси. Фото: fifa.com

- После матча тренер сборной Германии Йоахим Лев отметил, что победа немцев – результат 10-летней работы, начатой еще Клинсманном…

- Йоахим Лев, конечно, корректный человек. Но все знают, что в 2006 году Клинсманн был скорее символом сборной, а всю тренерскую работу вел Лев. Это он стоял у истоков создания этой команды, которая с тех пор значительно поменялась. Но философия, которая была заложена тогда, осталась. Ну, и самое главное - шикарный подбор игроков. Каждый год у них появляются новые имена. Гетце, забивший победный мяч, Кроос, который появился в это четырехлетие, значительно прибавивший Мюллер, Швайнштайгер, Лам, Нойер – это люди, которые сегодня олицетворяют немецкий футбол. Работа, проделанная Левом, заслуженно увенчалась успехом.

- С чем связываете провал сборной Бразилии?

- Может быть, дело в переоценке своих сил. Бразилия со старта чемпионата не показывала какого-то феерического футбола, все было зациклено на Неймаре, который находился в хорошей форме. В обороне было много огрехов - они пропускали почти в каждом матче. Да и судейство в групповом турнире было благосклонным. Здесь есть симбиоз все этих факторов, плюс они играли дома. Но они не оставляли впечатление хорошей сбалансированной команды, поэтому здесь все закономерно. Да и работа тренера, наверное, была не самой лучшей. Уровень исполнителей, которые сегодня играют в сборной Бразилии, не дотягивает до того понимания бразильского футбола, которое мы все помним.

Сейчас есть у них проблемы, может быть даже системный кризис. Во всяком случае, эта команда не производила впечатления лидера современного футбола.

- Провал испанской сборной – тоже системный кризис или случайность?

- Здесь тоже есть масса вещей, которые совпали. Если вспомнить первую игру с Голландией, забил бы Давид Сильва второй мяч, не спижонил – все бы дальше по-другому пошло. Это один из показателей того, что испанские футболисты были пресыщены победами и немного свысока смотрели на всех. В итоге в ряде эпизодов не доработали. Но в целом, это команда хорошая, мощная, с сильными футболистами, которые, впрочем, не молодеют. Не набираются опыта, а едут, как говорится, "с базара". Пресыщенность победами помешала им сыграть с полной концентрацией внимания. Сегодня футбол не прощает расслабленности. Конечно, не обошлось без случайностей, но есть и определенные закономерности.

- Кто вас по-хорошему удивил на прошедшем мундиале?

- Меня очень удивила готовность таких команд Колумбия, Коста-Рика, Мексика, Чили. Я получил настоящее удовольствие от их игры, уровня мастерства и подхода к футболу. Тот же Родригес, играющий за Колумбию, просто прекрасный игрок. Кроме того, неожиданностью для меня стало преобладание атакующего футбола.

Фото: fifa.com

- Давайте про нашу сборную. Вас удивил невыход российской команды из группы?

- Меня это очень огорчило. Игра сборной разочаровала, прежде всего, в двух моментах. В действиях игроков не было азарта и куража, а также скоростной работы, которая сегодня является стержнем для достижения победы. Футбол был очень монотонным, не было философии, присущей этому чемпионату мира.

- То есть прагматичный футбол по Капелло - не для сборной России?

- Прагматичный футбол должен быть, но подкрепленный определенными качествами: хорошей скоростной работой, высокой технической оснащенностью и, самое главное, стремлением что-то добиться. Наши ребята были очень закрепощенными, я не знаю, с чем это было связано. Но в их глазах не было азарта, без этого невозможно выиграть.

- Может быть, игрокам просто опыта участия в больших турнирах не хватило?

- Я все-таки думаю, что здесь дело не в этом. Опыта набираешься уже по ходу чемпионата, после первой игры он уже есть. Может быть, психологический фон был не очень хороший внутри команды, дисциплина была пережата. Но мне трудно говорить об этом, для знания причин надо иметь много информации. Я надеюсь, что Капелло выскажется по этому поводу, поделится своим мнением. Лучше него никто не знает, в чем причина неудачи сборной. И уже после этого можно обменяться какими-то мнениями и высказываться на этот счет. Но на чемпионате мира мы играли не в современный футбол.

- Подписание долгосрочного контракта с Капелло – ошибка?

- Да, я думаю это ошибка, такие вещи нельзя делать. Куда мы спешим? Можно было подписать хотя бы до 2016 года. И в контракте обязательно должны быть пункты, связанные с результатом. Ведь результат – главный критерий. Не знаю, с чем была связана эта поспешность. Но мы имеем то, что имеем.

- До чемпионата мира в России четыре года. Понятно, что за это время вырастить своих Гетце и Мюллеров мы не сможем. Что необходимо сделать, чтобы сборная на домашнем мундиале выступила достойно? Сейчас много разговоров идет о лимите на легионеров. Причем высказываются как за его ужесточение, так и за отмену.

- Лимит на легионеров вообще не имеет никакого отношения качеству игроков. Вот есть у нас лимит, и что, у нас появились новые имена или заиграли футболисты с большим рвением и азартом? У многих наоборот идет не развитие таланта, а деградация. Это результат того, что люди получают свои места без борьбы. Нужна конкуренция.

Но самое главное, необходимо, чтобы появилась новая плеяда игроков. А для этого надо заниматься развитием футбола, что является основной обязанностью РФС. И когда чиновники начнут это делать, то, может быть, какой-то результат и придет.

- Капелло предложил свой вариант - натурализация. Как вы к нему относитесь?

- Вписать натурализованного игрока в команду очень сложно. Многие этим занимаются, но чаще всего натурализованные футболисты – это те, которые в стране давно живут, в той культуре и традициях воспитаны. Ведь игра в сборной без патриотизма невозможна. Конечно, игрока можно натурализовать, но чтобы воспитать его в духе патриотизма, необходимо длительное время.

Даниил Адамов