Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 августа 2017, 09:43

Политика

ФСБ разъяснила, как озеро Сладкое оказалось казахстанским

Фото: ТАСС/YAY

Озеро Сладкое оказалось на территории Казахстана из-за усыхания, сообщили РИА Новости в пограничном управлении ФСБ по Новосибирской области.

"Местные жители привыкли, что государственная граница находится где-то на середине озера, и продолжали ходить к его берегу на охоту. Однако после демаркации, когда границу обозначили на местности, оказалось, что озеро за последние годы настолько усохло, что граница сейчас проходит как раз по его берегу", – заявил представитель ведомства.

Именно с этим, по словам собеседника издания, и было связано сообщение районной администрации, которая разъяснила местным жителям, что охотиться у озера больше нельзя, так как там проходит государственная граница.

Ранее глава Купинского района Новосибирской области Владимир Шубников заявил, что озеро Сладкое не будет передано Казахстану. Его поддержал зампред заксобрания Новосибирской области Андрей Панферов, уточнив при этом, что разговоры о передаче озера беспочвенны.

Информация о том, что часть озера Сладкое будет передана Казахстану, появилась во вторник 15 августа.

ФСБ озера территории власть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика