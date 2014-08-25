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Работа

25 августа 2014, 18:22

В столице откроются три новых площадки курсов русского языка для мигрантов

ФМС работа мигранты курсы русского языка Елена Савицкая

Фото: ИТАР-ТАСС

Во вторник, 26 августа, в столице откроются две площадки курсов русского языка для трудовых мигрантов на рабочих местах. Еще одна появится 1 сентября, сообщила Агентству "Москва" председатель правления "Фонда поддержки трудовых мигрантов" Елена Савицкая.

"Суть в том, чтобы люди без отрыва от производства после окончания рабочего дня могли изучать с преподавателями русский язык для последующей сдачи экзамена и получения сертификата. На сегодняшний день мы планируем обучение порядка сотни человек по каждому округу, в группе обучается 20-25 человек", - заявила Савицкая.

Так, занятия начнутся на предприятиях, которые расположены в Севастопольском проезде и на Нижегородской улице. А первого сентября курсы откроются при Российском университете дружбы народов.

Начальник отделения по работе с национальными сообществами столичного ФМС Татьяна Дмитриева пояснила, что эффективность занятий уже показали центры адаптации в Тамбове и Оренбурге. По ее словам, там мигранты проживают и обучаются, а работодатель оплачивает одновременно и проживание, и обучение. "Этот проект мы рассматриваем как стартовую площадку для вовлечения бизнеса в процесс адаптации мигрантов", - сказала она.

Всего же на данный момент занятия пяти групп проходят на трех площадках: на Головинском и Щелковском шоссе, а также на Нижегородской улице. В основном, организацией курсов занимаются автотранспортные предприятия, а также компании, занимающиеся автомоечным бизнесом.

Напомним, в мае в рамках поддержки трудовых мигрантов открылись курсы русского языка при московских мечетях. А ранее занятия начали проводить на базе Московского исламского колледжа.

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