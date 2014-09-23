Электронные паспорта начнут выдавать в 2015 году в нескольких регионах

Фото: ИТАР-ТАСС

Федеральная миграционная служба рассчитывает начать выдачу первых в России электронных удостоверений личности вместо паспортов в 2015 году. Об этом сообщил глава ведомства Константин Ромодановский, передает ИТАР-ТАСС.

Ромодановский уточнил, что ФМС пока не определилось, где проводить пилоты - в качестве кандидатов рассматриваются четыре-пять регионов. Затем электронные паспорта будут выдавать на территории всей страны. В 2015 году ФМС рассчитывает выдать 300 тысяч электронных удостоверений личности.

Ромодановский напомнил, что с 1 августа также заработал эксперимент по выдаче внутреннего паспорта за час. Этой услугой смогли воспользоваться жители Севастополя.

О том, что граждане нашей страны вместо бумажного паспорта начнут получать пластиковые карты, стало известно в начале 2013 года.

Электронные паспорта будут содержать всю необходимую информацию о человеке, включая биометрические данные. Планируется, что карту будут выдавать всем россиянам, достигшим 14-летнего возраста. Срок действия такого паспорта составит 10 лет.

Напомним, что до 2025 года в стране будут использоваться и электронный, и бумажный паспорта. Удостоверение личности в их действующем формате должны полностью выйти из обращения в 2030 году.

Электронные паспорта не следует путать с биометрическими. Последние выглядят как обычные бумажные удостоверения личности, но при этом снабженные электронным микрочипом, содержащим данные о владельце, в том числе, например, рисунок радужки глаза или отпечатки пальцев. Россияне получают биометрические загранпаспорта с 2006 года. В то же время электронный паспорт, о котором идет речь, будет представлять собой пластиковую карту, напоминающую банковскую. На ней будет размещена фотография владельца, а также его ФИО и некоторая другая информация. Данные с такого документа не нужно будет вносить в компьютер вручную, поскольку они считываются автоматически, это значительно ускорит прохождение любых видов паспортного контроля.

Идентификационные пластиковые карты наряду с бумажными паспортами действуют во многих странах мира. Например, в Австрии такая карта объединяет в себе удостоверение личности и водительские права. Электронные паспорта являются обязательным документом в Болгарии, Хорватии, Чехии, Эстонии, Бельгии, Германии, Греции, Венгрии, Польше, Испании и ряде других европейских стран. Кроме того, граждане Франции, Финляндии, Нидерландов, Швеции, Швейцарии, Лихтенштейна получают такие паспорта по желанию.