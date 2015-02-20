Москвичи стали реже оформлять загранпаспорта – ФМС

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В январе количество москвичей, оформляющих загранпаспорта, уменьшилось на 44,5% по сравнению с показателями прошлого года, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на управление Федеральной миграционной службы по Москве. Так, в январе 2014 за загранпаспортами обратились более 52 тысяч человек, а в этом – уже 29 тысяч.

Как считают в столичном управлении ФМС, падение спроса на замену паспортов связано с введением загранпаспортов нового образца. "С введением загранпаспортов сроком действия на 5 и 10 лет, количество обращений в миграционную службу заметно сократилось", – отметили в ведомстве.

По данным ФМС России, в целом по стране спрос на загранпаспорта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года упал на 36%. Пик оформления документов пришелся на 2008–2010 годы, поэтому при десятилетнем сроке действия паспорта следующего повышения спроса следует ожидать в 2018–2020 годах.

По этой причине в ФМС теряют поступления в бюджет. Даже возросшая стоимость оформления на документ старого образца (с тысячи до двух тысяч рублей) и на биометрический паспорт (с 2,5 тысяч до 3,5 тысяч рублей) не спасает положение.

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Еще одной причиной упавшего спроса на паспорта может быть бюрократическая проволочка с оформлением, считают в АТОР. Москвичи не хотят часто обращаться в органы ФМС и оформляют более дорогие биометрические паспорта, но длительного срока. Другая причина – ограничение на выезд из страны некоторых категорий россиян, например, госслужащих и сотрудников полиции.

Повлиял на получение загранпаспортов и кризис. Россияне стали реже выезжать зарубеж и не испытывают надобности в оформлении документа.

"Клиенты стали делать паспорта более длительного срока действия, а некоторые госслужащие прекратили путешествия за границей. Туристы сейчас предпочитают внутренние направления", – приводит АТОР слова директора по маркетингу туроператора "Пегас туристик" Анны Подгорной.

Ранее заместитель начальника УФМС России по Москве Владимир Иванов сообщил, что единая база отпечатков пальцев граждан, получивших заграничный паспорт, не будет создаваться ни в России, ни в мире.

"Проходить процедуру дактилоскопии нужно будет только при получении загранпаспорта. Никаких баз не будет, отпечатки пальцев будут уничтожать", – сказал Иванов.

Он пояснил, что при оформлении загранпаспорта гражданин сдает свои дактилоскопические данные. Затем, когда паспорт уже изготовлен, нужно будет снова повторить эту процедуру, чтобы активировать документ. После этого информация об отпечатках пальцев уничтожается. Иванов добавил, что таким образом исключается возможность получения загранпаспорта на чужое имя.

Напомним, с 1 января 2015 года россияне обязаны сдавать отпечатки пальцев при получении биометрических загранпаспортов. Нововведение не распространяется на владельцев загранпаспортов предыдущих поколений. Этими документами можно пользоваться до окончания их срока действия.