"Снять пальчики": дактилоскопии в криминалистике исполнилось 111 лет

У правоохранителей всего мира есть много способов получить улики, узнать личность человека или подтвердить алиби. Но одним из самых популярных методов является дактилоскопия – идентификация человека по отпечаткам пальцев.

Впервые для опознания преступника "пальчики" применили 111 лет назад – 18 апреля 1902 года. Сетевое издание M24.ru вспоминает, как появился этот метод и рассказывает о его применении в различных сферах жизни.

Отпечатки пальцев начали использовать еще в доисторическую эпоху – самые древние рисунки с папиллярными узорами пальцев рук датированы еще неолитом.

В VI-VII веках в Китае использовали отпечаток пальца вместо подписи. В XVII веке естествоиспытатели обращают внимание на сложность и уникальность узоров, а в конце XIX века уже появляется первая система классификации "пальчиков".

В 1895 году в Англии дактилоскопия применяется для регистрации преступников, а в 1902 году она была впервые применена для того, чтобы опознать злоумышленника.

В 1906 году этот метод появляется и в России.

Сначала криминалисты сравнивали отпечатки пальцев вручную, потом этот процесс был автоматизирован.

По мере увеличения числа отпечатков пальцев росло и количество преступников, пойманных благодаря дактилоскопии.

Однако в разное время злоумышленники пытались обмануть правоохранительные органы, срезая кожу на подушечках пальцев, сжигая папиллярные узоры кислотой и меняя рисунок хирургическим скальпелем. Но природа преподнесла криминалистам сюрприз – на месте шрамов, ожогов и надрезов все равно проступают линии, уникальные для каждого человека.

Кроме криминалистов, узоры на подушечках пальцев используют и в других сферах. Например, для защиты информации и контроля доступа применяют сканеры отпечатков – считывающее устройство, которое сканирует рисунок, сравнивает его с базой и решает, дать ли человеку доступ.

В 2011 году Европа ввела дактилоскопию для стран севера Африки. Это необходимо для борьбы с нелегальными мигрантами, которые "арендуют" паспорт с визой, въезжают по нему, а потом отправляют документ по почте. В течение двух лет это станет обязательным для всех государств, не входящих в Шенген. При получении визы в Великобританию также предусмотрена процедура прохождения отпечатков пальцев.

Для процедуры дактилоскопирования получателю визы нужно будет только положить пальцы на специальный сканер, снимки папиллярных узоров добавляться в базу шенгенских виз и будут храниться там пять лет. Затем их удалят из системы, и процедуру нужно будет проходить заново.

Российская миграционная служба предлагает добровольно сдать в картотеку "пальчики" для того, чтобы при несчастном случае можно было бы опознать человека.

Кроме того, этот метод будет применяться и для идентификации бездомных – соцработники Москвы будут считывать данные, сверять их с базой и таким образом устанавливать личность бомжа. С 1 января 2012 дактилоскопия применяется в ночлежках, но далеко не все бездомные ее проходят.

А для контроля миграционного потока в Москву c 1 января 2013 года работники ФМС снимают отпечатки пальцев у приезжих. Без этого гастарбайтеры не смогут получить разрешение на работу.

В 2012 году в России появился термин "геномная регистрация", то есть обязательное дактилоскопирование граждан России. Идею предложил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. По его мнению, это важная составляющая в борьбе с преступностью и в опознании жертв катастроф.

Очередей в ближайшее отделение полиции не будет – снимают "пальчики" и собирают генный материал только у погибших.

Тем, кто хочет добровольно зарегистрироваться в базе данных отпечатков, нужен паспорт или свидетельство о рождении (для детей, не достигших 14-летнего возраста), а также заявление, которое заполняется на месте. Проводится дактилоскопия в органах ФМС по месту жительства.

