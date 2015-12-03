Количество участников мундиаля предлагают увеличить до 40

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Исполнительный комитет ФИФА обсудит возможность увеличения количества участников чемпионата мира по футболу до 40 команд, сообщает "Чемпионат".

Решение может быть принято на сегодняшнем заседании в Цюрихе. Если это произойдет, к ЧМ-2026 изменения вступят в силу.

В первом чемпионате мира участие принимали всего 13 команд. Количество участников постепенно увеличивалось, и с 1998 года в мундиале участвует 32 сборных.

Последний чемпионат мира прошел в 2014 году в Бразилии, в ходе которого были введены некоторые новшества. Например, система автоматического определения голов и баллончики с исчезающим спреем.

Следующий ЧМ состоится в России летом 2018 года. Матчи открытия и финал пройдут в обновленном стадионе Лужники.