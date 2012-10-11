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Происшествия

11 октября 2012, 15:13

Три фармацевтические фирмы нарушили антимонопольное законодательство

ФАС законы суды лекарства УФАС

Федеральный арбитражный суд Московского округа признал фармацевтические компании ЗАО "Р-Фарм" и ООО "Ирвин 2" нарушителями статьи 11 закона "О защите конкуренции".

Таким образом, суд согласился с доводами ФАС России и отменил решения Арбитражного суда Москвы и Девятого Апелляционного арбитражного суда, сообщается на сайте ФАС РФ.

Антимонопольная служба 27 июня 2011 года установила, что "Р-Фарм" и "Ирвин 2" вступили в сговор на торгах по закупке лекарственных средств. ФАС возбудила дело на основании материалов, поступивших из Генеральной прокуратуры РФ.

В ходе рассмотрения дела было установлено, что одна компания помогла другой выиграть аукцион на поставку лекарственных средств для государственных нужд. Речь идет о препарате "Микофенолата мофетил", применяемом при трансплантации органов и тканей. Начальная стоимость лота составляла около 100 миллионов рублей.

Одним из основных доказательств по делу стало поведение участников аукциона: "Р-Фарм" не явилось на торги, что позволило "Ирвин 2" получить право на поставку товара по максимальной цене.

По словам замруководителя ФАС России Андрея Цариковского, дело является прецедентным для антимонопольной службы, которая вынесла в последнее время ряд аналогичных решений в отношении крупных фармкомпаний. "Более того, решение Кассации играет важную роль и для Следственного департамента МВД РФ, где в настоящее время расследуется уголовное дело по статье 178 УК РФ по факту ограничения конкуренции на этих же аукционах", - отметил он.

Помимо этого, Московское УФАС возбудило дело в отношении ООО НПО "Фора-Фарм" по признакам нарушения 5-й статьи закона о рекламе, сообщается на сайте управления.

Установлено, что "Фора-Фарм" в июне 2012 года разместило в № 6(06) газете "Столетник" рекламу крема "Софья" с экстрактом пиявки. Рекламная статья носила название "Дачный варикоз": Как его избежать?"

В данном материале УФАС усматривает признаки нарушения законодательства, поскольку в рекламе были указаны лечебные свойства крема, что противоречит правовым нормам. Дело компании "Фора-Фарм" назначено к рассмотрению на 09 ноября 2012 года.

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