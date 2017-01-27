Форма поиска по сайту

27 января 2017, 16:43

Все части "Сверлийской" саги Электротеатра выпущены на дисках

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Презентация "Сверлийского кирпича", полного издания оперы "Сверлийцы" Бориса Юхананова и разговор с создателями уникального оперного сериала состоится 1 февраля в Электротеатре Станиславский. Об этом сообщает пресс-служба театра.

Участниками встречи станут все шесть композиторов: Дмитрий Курляндский, Борис Филановский, Алексей Сюмак, Сергей Невский, Алексей Сысоев, Владимир Раннев. К ним присоединится сам инициатор сверлийской идеи, автор либретто и режиссер, художественный руководитель Электротеатра Станиславский Борис Юхананов. Гостями также станут художник, автор дизайна "Сверлийского кирпича" Степан Лукьянов и Сергей Красин, представляющий FANCYMUSIC.

"Сверлийский кирпич" – первое подарочное издание современной академической музыки в России. Оно является одновременно уникальным арт-объектом и частью большого проекта, осуществленного Электротеатром.

Одной из тем дискуссии собравшихся деятелей культуры станет востребованность физически существующего диска в современной индустрии звукозаписи.

Электротеатр Станиславский Сверлийцы музыка Борис Юхананов

