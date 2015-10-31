В столице отменили все городские мероприятия в день траура 1 ноября

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

Столичный департамент культуры отменил все развлекательные мероприятия 1 ноября в связи с днем траура по погибшим в авиакатастрофе лайнера "Когалымавиа" в Египте, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"В связи с днем траура по погибшим в авиакатастрофе самолета "Когалымавиа", 1 ноября департамент культуры отменил все развлекательные мероприятия в городе", – сказали в пресс-службе.

Катастрофа произошла утром 31 октября на Синайском полуострове. Самолет Airbus A321 авиакомпании MetroJet ("Когалымавиа") вылетел из Шарм-эль-Шейха и пропал с экранов радаров через 23 минуты.

Лайнер практически сразу начал терять высоту и вскоре упал. Обломки самолета уже найдены в 100 километрах от города Эль-Ариш на севере Синайского полуострова.

Всего на борту воздушного судна находились 224 человека: 217 пассажиров и 7 членов экипажа. При этом посольство России в Египте сообщило, что на борту было не 217, а 212 пассажиров.