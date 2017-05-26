МИД призвал российских туристов в Египте избегать мест массового скопления людей

МИД РФ призвал граждан России, находящихся в Египте, избегать посещения мест массового скопления людей в связи с атакой на христиан-коптов в провинции Эль-Минья, сообщается на сайте министерства.

26 мая неизвестные открыли огонь из автоматического оружия по автобусу, перевозившему паломников в окрестностях монастыря Святого Самуила. По последним данным, жертвами стали 35 человек, еще 25 ранены.

Также ведомство в связи с террористической угрозой призвало россиян проявлять осмотрительность. МИД выразил соболезнования семьям погибших и пожелал "скорейшего выздоровления" пострадавшим.