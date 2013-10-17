"Русский репортер": Древние египтяне просят денег у граждан России

Фото: m24.ru

"Бирюлево правит миром"

Репортаж с места событий, которые начались с попытки самоуправления, а закончились вспышкой гнева и насилия

Погромы в Бирюлеве, спровоцированные убийством 25-летнего Егора Щербакова, по масштабу затмили события трехлетней давности на Манежной площади. И показали степень раздражения общества проблемой нелегальной миграции. Теперь властям придется искать адекватные меры как для подавления этнической преступности, так и против усиления шовинистических настроений в обществе.



Первая леди большого тенниса

Красивая, сдержанная, воспитанная, Елена Дементьева всегда казалась образцовой спортсменкой. Она не ломала ракетки, не ругалась матом и настолько редко позволяла себе выплеснуть эмоции на корте, что зрители даже представить себе не могли, каких усилий стоило Лене и ее маме воплотить заветную мечту о золоте Олимпиады. Об этом, а также о закулисье большого тенниса, семье, работе и большой любви Елена рассказала корреспонденту "РР".



Древние египтяне просят денег у граждан России

Впервые ученые РАН собирают финансирование с помощью краудфандинга, то есть с миру по нитке

Археологи из Института востоковедения РАН больше пятнадцати лет ведут раскопки в Гизе, где обнаружены уникальные древнеегипетские захоронения. Этой осенью выяснилось, что на очередную экспедицию денег нет. И тогда ученые решили объявить сбор средств через интернет. На момент подготовки этого текста на научную экспедицию было собрано 221 080 рублей.



Объединение Высшего с Верховным

Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о присоединении Высшего арбитражного суда к Верховному суду. Судебное сообщество ответило на это громким демаршем: в отставку подали сразу семь судей ВАС. "РР" разбирался, чем вызвана такая реакция на новый этап судебной реформы.



Пять тысяч причин для жадности

Как банкиры прикрывают свою скупость происками фальшивомонетчиков

Четыре крупных банка почти одновременно приостановили прием пятитысячных купюр через свои банкоматы. Объяснили это активизацией фальшивомонетчиков. Но, как выяснил "РР", речь, скорее, о банальной скупости.



Лампочка, собачка и поцелуй депутата

Российские депутаты часто ссылаются на иностранный опыт. После случая с депутатом Андреем Исаевым, устроившим скандал в самолете, "РР" решил изучить недавние и самые любопытные зарубежные образцы депутатских скандалов.



Талибы-самогонщики

Беспилотники радикально изменили ход войны в Афганистане, Ираке, Пакистане. Скорее всего, поменяется расклад сил и в Белоруссии. Теперь дроны, раньше наводившие ужас только на боевиков-талибов, помогут в борьбе с белорусскими самогонщиками. "В понедельник 7 октября сотрудники УВД Миноблисполкома и Минского областного управления МЧС впервые использовали беспилотный летательный аппарат "Бусел-М" для обнаружения спрятанных в лесах подпольных самогонных производств", - говорится на сайте УВД Минского облисполкома. Операция, судя по отчету, была непростой: "Самогонные аппараты, как правило, тщательно маскируются в чаще лесов. Скрытые листвой и замаскированные, их крайне сложно отыскать не только с воздуха, но и с земли". Но дроны, оснащенные тепловизорами, справились. Всего за сутки им удалось засечь пять самогонных аппаратов. Сейчас готовится наземная операция.





Медведи похищают плутоний

В закрытом городе Северск объявлен план-перехват: на свободе разгуливает незаконно проникший на территорию медведь. Видимо, чтобы не получать специальный пропуск в режимном отделе, он вырыл подкоп под стеной с колючей проволокой, перехитрив всех постовых. Три воинские части, охраняющие объект, поставлены на уши. Есть все основания полагать, что тем же путем могли воспользоваться еще четыре медведя-диверсанта. Лицензия на их отстрел была выдана незамедлительно. Желательно, конечно, чтобы все-таки и люди, и медведи в результате спецоперации остались целы, а аналогичными тоннелями не воспользовались диверсанты без шкур, так как на Сибирском химическом комбинате производятся высокообогащенные уран и плутоний.

Рукотворные пустыни, мегаполисы, горы шлаков, нетронутые пейзажи и добрые люди на фестивале Photovisa

C 18 октября по 17 ноября в Краснодаре пройдет международный фестиваль Photovisa. Начиная с 2012 года у него появилась ежегодная тема. В прошлом году это был портрет, а в нынешнем — климат, вернее его драматические изменения. Причем под климатом организаторы подразумевают не только погодные, но и социальные условия. "РР" публикует самые интересные работы фестиваля.

