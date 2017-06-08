Адвокат Трампа прокомментировал выступление экс-директора ФБР в сенате

Фото: Zuma/ТАСС/Brian Cahn

Президент США Дональд Трамп не пытался помешать расследованию о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы,заявил адвокат главы Белого дома Марк Касовиц. Он добавил, что выступление бывшего директора ФБР Джеймса Коми это только подтверждает, сообщает CNN.

Представитель президента подчеркнул, что Коми сам признался: предполагаемое российское вмешательство не привело к фальсификации бюллетеней на выборах..

На слушаниях в сенате США экс-глава ФБР Джеймс Коми давал показания по расследованию дела о возможном вмешательстве России в выборы президента в 2016 году. Он заявил, что ни у него, ни у всего разведывательного сообщества США нет никаких сомнений в том, что Россия вмешивалась в ход выборов.