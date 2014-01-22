Задержан глава полиции аэропорта "Домодедово" Максим Титов

Фото: ИТАР-ТАСС

Главу полиции аэропорта "Домодедово" Максима Титова задержали. Ему предъявили обвинение по статье УК РФ "Превышение должностных полномочий", информирует телеканал "Москва 24".

Сам инцидент произошел в период, когда Максим Титов находился в должности заместителя начальника отдела полиции Коммунарский. В 2012 году в дежурную часть отдела поступило заявление о скоплении подозрительных лиц. Полицейские приехали на место и попросили собравшихся предъявить документы. Однако им оказали сопротивление. При этом Титов, предположительно, несколько раз ударил одного из подозрительных лиц по голове.

По словам самого обвиняемого, во время очной ставки ему не дали воспользоваться услугами адвоката, а показания против него дал только его бывший оперативник. Остальные же свидетели его не опознали.