В субботу вечером до аэропорта Домодедово не будут ходить поезда

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В ночь с 16 на 17 августа на Павелецком направлении Московской железной дороги изменится расписание движения следующих в Домодедово пригородных поездов и "Аэроэкспрессов". Будут проводиться ремонтные работы, сообщает пресс-служба департамента транспорта столицы.

Отменяются "Аэроэкспрессы" отправлением из Москвы в 22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 00.00, 00.30. Последний поезд, следующий аэропорт Домодедово без остановок, выедет в 21.30. Из аэропорта до Москвы поезда не будут ходить после 22.00. Отменены рейсы отправлением в 22.30, 23.00, 23.30 и 00.00.

Изменения затронут и обычные электрички, курсирующие по маршруту Москва – Аэропорт "Домодедово" в ночное время. Они совершат укороченный маршрут: на участке от станции Домодедово до Аэропорт "Домодедово" следовать не будут. Это коснется пригородных поездов отправлением с вокзала в 21.48 и 23.09 и из аэропорта в 23.30 и 00.45.

Департамент транспорта напоминает, что добраться до аэропорта Домодедово также можно на автобусах-экспрессах или маршрутках. Отправление - от станции метро Домодедово.