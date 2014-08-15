Самолетом МЧС из Сирии в Москву доставлены 60 человек

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Самолет Ил-76 МЧС России, доставивший в Сирию гуманитарную помощь, на обратном пути забрал в Москву 60 человек, которые пожелали покинуть эту страну.

Как сообщил заместитель начальника Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС Олег Воронов, Ил-76 совершил посадку в московском аэропорту Домодедово.

"Среди прибывших в Москву 42 гражданина России, 10 граждан Казахстана, Узбекистана, Белоруссии, Украины, а также восемь граждан Сирии", - сказал Воронов, его слова приводит "Интерфакс".

В полете спасатели, психологи и медики МЧС России оказывали всю необходимую помощь пассажирам, среди которых было 17 детей.