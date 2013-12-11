Самолет МЧС доставил в Москву из Сирии 37 граждан РФ и стран СНГ

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МЧС России доставило в Москву 37 граждан РФ и СНГ, пожелавших покинуть охваченную гражданской войной Сирию. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на официального представителя ведомства.

Во вторник самолеты МЧС Ил-76 и Ил-62 привезли в сирийскую Латакию 44 тонны гуманитарной помощи, а на обратном пути забрали 24 россиянина, троих украинцев, одного гражданина Казахстана и семерых сирийцев — мужей россиянок. В среду ночью в московском аэропорту Домодедово борт встречали оперативная группа МЧС, сотрудники ФМС и представители посольств.

С начала этого года МЧС уже направило свыше 200 тонн гуманитарных грузов в САР и соседние с ней Ливан и Иорданию. Еще 70 тонн по линии российского ведомства получили палестинские беженцы в Сирии. Были транспортированы палатки, электрогенераторы, посуда, складная мебель, одеяла, продовольствие, детское питание. Самолетами МЧС вернулись на родину около 900 граждан РФ и стран СНГ.