В зоне прилетов "Домодедово" образовалась огромная очередь

Представители "Домодедово" опровергли информацию о столпотворении в аэропорту. По их словам, очереди - это обычная ситуация для рабочего дня

В международном аэропорту "Домодедово" из-за сбоя в регистрации пассажиров в зоне прилета скопилось множество людей. По предварительным данным, на подходе к паспортному контролю ожидают тысячи людей.

"Никто не помогает, не распределяет пассажиров по окошкам представителей погранслужбы", – заявила "Интерфаксу" одна из пассажирок. При этом представителей администрации в зоне прилетов не наблюдается.

Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани, "на прилете наблюдается небольшое скопление пассажиров, но все в пределах нормы". В "Домодедово" обещают, что очередь рассосется в течение 15 минут. По этим данным, паспортный контроль работает в обычном режиме и количество пассажиров в очереди не превышает 150 человек.