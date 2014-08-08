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Происшествия

08 августа 2014, 10:20

В Домодедове автобус сбил женщину с грудным ребенком

Домодедово автобусы погибшие авария дтп мо

Фото: ИТАР-ТАСС

В Подмосковье рейсовый автобус насмерть сбил женщину с грудным ребенком, передает пресс-служба подмосковного главка ГИБДД.

Авария произошла в городском округе Домодедово, у поворота на деревню Житнево. В настоящее время на месте работают спасатели и сотрудники Госавтоинспекции.

По факту аварии проводится проверка, по итогам которой будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

В сообщении, опубликованном на сайте управления СК по Московской области, говорится, что утром 8 августа в районе деревни Шахово г.о. Домодедово шедшая вдоль обочины девушка с годовалым сыном на руках сама бросилась под колеса проезжавшего мимо автобуса.

Опрошенные родители погибшей пояснили, что их дочь на протяжении шести лет болела шизофренией и состояла на учете у соответствующих врачей, уточняется в сообщении подмосковного управления СК. Девушка якобы не раз высказывала намерения свести счеты с жизнью. В момент суицида родители шли позади нее, также вдоль обочины, но помешать произошедшему не смогли, поскольку все произошло неожиданно.

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