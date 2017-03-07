Форма поиска по сайту

07 марта 2017, 13:25

Регионы

Новую платформу и терминал "Аэроэкспресс" открыли в Домодедове

Фото: пресс-служба компании "Аэроэкспресс"

Новая платформа и временный терминал "Аэроэкспресс" открылись в аэропорту Домодедово, сообщили m24.ru в пресс-службе компании.

Временный терминал должен повысить пропускную способность воздушной гавани. Он будет действовать до завершения строительства четырехэтажного терминала, который планируют открыть во втором квартале 2018 года. В новом терминале будет предусмотрен интегрированный переход в аэропорт.

Как рассказал исполнительный директор компании "Аэроэкспресс" Валерий Федоров, на платформу будут также будут прибывать поезда ЦППК. По его словам, в аэропорту уже началось строительство второй платформы компании-перевозчика.

Все три аэропорта московского авиационного узла протестируют на операционную готовность к приему большого числа болельщиков в преддверии Кубка конфедераций 2017 года по футболу и чемпионата мира 2018 года.

Во Внукове, Шереметьеве и Домодедове будут моделировать внештатные ситуации как на подъездах к аэропортам, так и непосредственно на территориях воздушных гаваней. Под проверку, в частности, попадет пропускная способность терминалов справиться с наплывом болельщиков.

Домодедово аэропорты авиа и аэропорты Аэроэкспресс

Главное

