Новую платформу и терминал "Аэроэкспресс" открыли в Домодедове

Фото: пресс-служба компании "Аэроэкспресс"
Новая платформа и временный терминал "Аэроэкспресс" открылись в аэропорту Домодедово, сообщили m24.ru в пресс-службе компании.
Временный терминал должен повысить пропускную способность воздушной гавани. Он будет действовать до завершения строительства четырехэтажного терминала, который планируют открыть во втором квартале 2018 года. В новом терминале будет предусмотрен интегрированный переход в аэропорт.
Как рассказал исполнительный директор компании "Аэроэкспресс" Валерий Федоров, на платформу будут также будут прибывать поезда ЦППК. По его словам, в аэропорту уже началось строительство второй платформы компании-перевозчика.
Во Внукове, Шереметьеве и Домодедове будут моделировать внештатные ситуации как на подъездах к аэропортам, так и непосредственно на территориях воздушных гаваней. Под проверку, в частности, попадет пропускная способность терминалов справиться с наплывом болельщиков.