"Известия": понедельник, 23 июля 2012 года

Госдума запретит чиновникам хранить деньги за границей

Фракция "Справедливая Россия" в середине сентября внесет в Государственную думу законопроект, запрещающий российским чиновникам хранить средства на счетах в зарубежных банках.

Как рассказал один из авторов инициативы — депутат Госдумы, "эсер" Михаил Емельянов, этот закон "необходим для сохранения суверенитета России и независимости ее чиновников от зарубежного влияния".

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Рошаль попросил Медведева изолировать экс-министра от здравоохранения

Президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль считает, что экс-министра здравоохранения и социального развития Татьяну Голикову необходимо устранить от принятия решений в сфере здравоохранения. Такую мысль известный врач высказал на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым.

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Подозреваемый в убийстве генерала Думбадзе скрывает свое имя

В деле об убийстве Романа Думбадзе на Рублевском шоссе в Москве в мае 2012 года появился неожиданный поворот. Следствие подозревает, что задержанный ранее предполагаемый киллер Шато Таругешвили, на самом деле является совсем другим человеком. Сыщики пытаются выяснить его имя, чтобы установить заказчиков убийства. Сам Шота продолжает настаивать на своей полной невиновности.

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Нелегальные маршрутки предлагают эвакуировать

Столичное правительство разрабатывает законопроект, ужесточающий наказание для нелегальных городских перевозчиков. В частности, рассматривается вопрос об эвакуации их автобусов и маршруток. "Эвакуация может существенно осложнить деятельность нелегалов", — заявил "Известиям" источник в мэрии. Эксперты отмечают, что борьба с нелегалами без разбора может ударить по пассажирам, которые останутся без транспорта.

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Политехнический музей переедет на временные квартиры

Осенью нынешнего года Политехнический музей начинает "паковать вещи" на время реконструкции исторического здания и постройки двух дополнительных строений. На ближайшие годы экспонаты музея будут распределены по нескольким объектам — не только в Москве, но и во Владивостоке.

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Подмосковные власти поселят детей-беспризорников в больницах

В ряде муниципальных образований Московской области прорабатывают возможность содержать беспризорных детей, которых часто используют для попрошайничества, — в первую очередь детей мигрантов — в специально отведенных палатах в больницах. Об этом "Известиям" сообщил источник в областном правительстве.

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