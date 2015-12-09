Высокотехнологичная медпомощь пока будет финансироваться из бюджета

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

Бесплатная высокотехнологичная медицинская помощь пока будет финансироваться напрямую из бюджета, сообщил Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам.

По его словам, значительно больше людей стали делать подобные операции в России, и такую тенденцию нужно сохранить, передает ТАСС.

Финансировать операции прямым счетом из бюджета будут до тех пор, пока в полной мере не заработает система обязательного медицинского страхования в части, касающейся высокотехнологичной медпомощи. Медведем отметил, что это лучшая гарантия того, что медицинские услуги будут доступны населению.

Ранее Сергей Собянин сообщал, что Москва увеличит финансирование высокотехнологичной медпомощи в два раза. Таким образом в следующем году городской бюджет субсидирует вместо 2,5 – 5 миллиардов рублей на эти цели. Дополнительное финансирование поможет столичным медикам провести большее количество операций и необходимых процедур.

Субсидии на высокотехнологичную медпомощь направляют в рамках базовой программы ОМС и за счет выделения средств медорганизациям из федерального и городского бюджетов. В этом году расходы на такие услуги в столице составили более трех миллиардов рублей. Из федерального бюджета на оказание высокотехнологичной медпомощи направили более 500 миллионов рублей.