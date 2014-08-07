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Россия запретила транзитные рейсы украинских авиакомпаний через свою территорию, сообщил в четверг на заседании правительства Дмитрий Медведев.
"Россия прекращает транзитные рейсы украинских авиакомпаний через воздушное пространство России в Грузию, Азербайджан, Армению и Турцию", - цитирует МИА "Россия сегодня" премьер-министра.
Список украинских авиакомпаний:
Кроме того, будут проработаны ответные меры на западные санкции в отношении авиакомпании "Добролет", добавил Медведев.
"Мы прорабатываем меры, которые могут стать ответом на санкции ЕС против российской авиакомпании "Добролет" за те рейсы, которые выполнялись в Симферополь", - его слова приводит ИТАР-ТАСС.
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Глава правительства отметил, Россия в ответ на санкции готова пойти на введение защитных мер в целом ряде отраслей промышленности.
"Мы потенциально готовы ввести защитные меры в авиастроении, судостроении, автомобильной промышленности и других отраслях. Делать это будем осмысленно", - цитирует "Интерфакс" Медведева.
"Правительство понимает, насколько значимо сотрудничество в этой сфере. Но, естественно, мы реально оцениваем и наши собственные возможности", - подчеркнул он.
Дмитрий Медведев также добавил, что российские власти в настоящее время изучают возможность запрета транзитных полетов для европейских и американских перевозчиков.
Напомним, 31 июля Совет Евросоюза принял законодательное постановление о введении секторальных санкций против России в ответ на события на Украине.
Среди них: ограничение экспорта оборудования для нефтяной промышленности, запрет российским банкам, которые контролируются государством, продавать акции и облигации в Европе.
Также запрещается заключение новых контрактов на поставку оружия, машин и оборудования, электроники и других товаров двойного назначения. Санкции вступили в силу с 1 августа.
Первый пакет санкций Евросоюза против России вступил в силу в марте 2014 года. Позднее перечень неоднократно расширялся.
Санкции в отношении России ввели и другие страны. В частности: США, Канада, Австралия и Япония.