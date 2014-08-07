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Политика

07 августа 2014, 12:53

Россия запретила транзитные рейсы украинских авиакомпаний

Дмитрий Медведев авиакомпании запреты правительство России власть транзитные перелеты

Фото: M24.ru

Россия запретила транзитные рейсы украинских авиакомпаний через свою территорию, сообщил в четверг на заседании правительства Дмитрий Медведев.

"Россия прекращает транзитные рейсы украинских авиакомпаний через воздушное пространство России в Грузию, Азербайджан, Армению и Турцию", - цитирует МИА "Россия сегодня" премьер-министра.

Список украинских авиакомпаний:

  • Авиалинии Харькова (Kharkiv Airlines)
  • АэроСвит (AeroSvit Airlines)
  • ВизЭйр Украина (WizzАir Ukraine)
  • Днеправиа (Dniproavia)
  • Донбассаэро (Donbassaero)
  • Международные Авиалинии Украины МАУ (Ukraine International Airlines)
  • Мотор Сич (Motor Sich Airlines)
  • Роза Ветров (WINDROSE)
  • Украинско-Средиземноморские Авиалинии (UM Air)/LI]
  • Эйр Оникс (Air Onix)
  • ЮТэйр Украина (UTair Ukraine)
  • ЯнЭйр (YanAir)

    • Кроме того, будут проработаны ответные меры на западные санкции в отношении авиакомпании "Добролет", добавил Медведев.

    "Мы прорабатываем меры, которые могут стать ответом на санкции ЕС против российской авиакомпании "Добролет" за те рейсы, которые выполнялись в Симферополь", - его слова приводит ИТАР-ТАСС.

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    Глава правительства отметил, Россия в ответ на санкции готова пойти на введение защитных мер в целом ряде отраслей промышленности.

    "Мы потенциально готовы ввести защитные меры в авиастроении, судостроении, автомобильной промышленности и других отраслях. Делать это будем осмысленно", - цитирует "Интерфакс" Медведева.

    "Правительство понимает, насколько значимо сотрудничество в этой сфере. Но, естественно, мы реально оцениваем и наши собственные возможности", - подчеркнул он.

    Дмитрий Медведев также добавил, что российские власти в настоящее время изучают возможность запрета транзитных полетов для европейских и американских перевозчиков.

    Напомним, 31 июля Совет Евросоюза принял законодательное постановление о введении секторальных санкций против России в ответ на события на Украине.

    Среди них: ограничение экспорта оборудования для нефтяной промышленности, запрет российским банкам, которые контролируются государством, продавать акции и облигации в Европе.

    Также запрещается заключение новых контрактов на поставку оружия, машин и оборудования, электроники и других товаров двойного назначения. Санкции вступили в силу с 1 августа.

    Первый пакет санкций Евросоюза против России вступил в силу в марте 2014 года. Позднее перечень неоднократно расширялся.

    Санкции в отношении России ввели и другие страны. В частности: США, Канада, Австралия и Япония.

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