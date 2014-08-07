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Россия запретила транзитные рейсы украинских авиакомпаний через свою территорию, сообщил в четверг на заседании правительства Дмитрий Медведев.

"Россия прекращает транзитные рейсы украинских авиакомпаний через воздушное пространство России в Грузию, Азербайджан, Армению и Турцию", - цитирует МИА "Россия сегодня" премьер-министра.

Список украинских авиакомпаний:

Авиалинии Харькова (Kharkiv Airlines)

АэроСвит (AeroSvit Airlines)

ВизЭйр Украина (WizzАir Ukraine)

Днеправиа (Dniproavia)

Донбассаэро (Donbassaero)

Международные Авиалинии Украины МАУ (Ukraine International Airlines)

Мотор Сич (Motor Sich Airlines)

Роза Ветров (WINDROSE)

Украинско-Средиземноморские Авиалинии (UM Air)/LI]



Эйр Оникс (Air Onix)

ЮТэйр Украина (UTair Ukraine)

ЯнЭйр (YanAir)

Кроме того, будут проработаны ответные меры на западные санкции в отношении авиакомпании "Добролет", добавил Медведев.

"Мы прорабатываем меры, которые могут стать ответом на санкции ЕС против российской авиакомпании "Добролет" за те рейсы, которые выполнялись в Симферополь", - его слова приводит ИТАР-ТАСС.

Глава правительства отметил, Россия в ответ на санкции готова пойти на введение защитных мер в целом ряде отраслей промышленности.

"Мы потенциально готовы ввести защитные меры в авиастроении, судостроении, автомобильной промышленности и других отраслях. Делать это будем осмысленно", - цитирует "Интерфакс" Медведева.

"Правительство понимает, насколько значимо сотрудничество в этой сфере. Но, естественно, мы реально оцениваем и наши собственные возможности", - подчеркнул он.

Дмитрий Медведев также добавил, что российские власти в настоящее время изучают возможность запрета транзитных полетов для европейских и американских перевозчиков.

Напомним, 31 июля Совет Евросоюза принял законодательное постановление о введении секторальных санкций против России в ответ на события на Украине.

Среди них: ограничение экспорта оборудования для нефтяной промышленности, запрет российским банкам, которые контролируются государством, продавать акции и облигации в Европе.

Также запрещается заключение новых контрактов на поставку оружия, машин и оборудования, электроники и других товаров двойного назначения. Санкции вступили в силу с 1 августа.

Первый пакет санкций Евросоюза против России вступил в силу в марте 2014 года. Позднее перечень неоднократно расширялся.

Санкции в отношении России ввели и другие страны. В частности: США, Канада, Австралия и Япония.